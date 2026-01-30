إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين، أسفر عن إصابة 8 شباب من محافظات مختلفة، وعلى الفور جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبيَّن أن المصابين من محافظات كفر الشيخ وقنا والأقصر والبحيرة، حيث يرقد أحدهم في غيبوبة تامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.