 إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 2:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 1:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 1:42 ص

أُصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص على طريق الداخلة – شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم بين السيارتين، أسفر عن إصابة 8 شباب من محافظات مختلفة، وعلى الفور جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

وتبيَّن أن المصابين من محافظات كفر الشيخ وقنا والأقصر والبحيرة، حيث يرقد أحدهم في غيبوبة تامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مع رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك