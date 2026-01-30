سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم الجمعة، دافئا على أغلب الأنحاء نهارا، باردا ليلا على أغلب الانحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

- وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 41 14

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 13

وادى النطرون 23 14

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 20 13

المنصورة 22 14

الزقازيق 21 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 23 14

بورسعيد 23 14

الإسماعيلية 24 13

السويس 25 13

العريش 24 13

رفح 23 12

رأس سدر 24 12

نخل 23 12

كاترين 18 06

الطور 23 12

طابا 22 12

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 13

الإسكندرية 21 13

العلمين 20 13

مطروح 19 12

السلوم 20 13

سيوة 24 10

رأس غارب 25 13

سفاجا 26 12

مرسى علم 27 13

شلاتين 26 17

حلايب 23 17

أبو رماد 24 15

مرسى حميرة 26 16

أبــــــرق 26 15

جبل علبة 25 14

رأس حدربة 24 16

الفيوم 24 09

بني سويف 25 10

المنيا 24 10

أسيوط 25 08

سوهاج 25 08

قنا 24 07

الأقصر 25 11

أسوان 25 12

الوادى الجديد 26 16

أبوسمبل 25 12