أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في ساعة مبكرة من اليوم الخميس سلسلة من العقوبات على الاتحادين السنغالي والمغربي بعد تجاوزات الطرفين في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا التي أقيمت يوم 18 يناير الماضي في الرباط.

توج منتخب السنغال باللقب للمرة الثانية في تاريخه بالفوز 1-0 على المغرب بعد التمديد للوقت الإضافي، وقبلها هدد بابي ثياو مدرب السنغال بالانسحاب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء للمغرب أضاعها إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي قبل التمديد للوقت الإضافي.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم فرض 10 عقوبات ضد الطرفين على النحو التالي..

عقوبات السنغال

* إيقاف بابي ثياو مدرب منتخب السنغال لمدة خمس 5 مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، والتسبب في إساءة لسمعة الكرة الأفريقية وتغريمه 100 ألف دولار.

* إيقاف اللاعبين إيليمان نداي وإسماعيلا سار، مباراتين رسميتين لكل منهما بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

* تغريم الاتحاد السنغالي لكرة القدم 300 ألف دولار أمريكي بسبب السلوك غير اللائق لجماهيره.

* تغريم الاتحاد السنغالي 300 ألف دولار آخرين بسبب السلوك غير الرياضي للاعبين والجهاز الفني.

* تغريم الاتحاد السنغالي 15 ألف دولار أخرى بسبب سوء سلوك المنتخب، عقب حصول خمسة من لاعبيه على إنذارات.

عقوبات المغرب

* إيقاف أشرف حكيمي قائد منتخب المغرب لمدة مباراتين رسميتين، بينهما مباراة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، تنفذ العقوبة الإضافية حال تكرار المخالفة.

* إيقاف اللاعب إسماعيل صيباري لمدة ثلاث مباريات رسمية بسبب سلوكه غير الرياضي، بجانب تغريمه مبلغ 100 ألف دولار.

* تغريم الاتحاد المغربي 200 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق لجامعي الكرات في الملعب خلال المباراة المشار إليها،

* تغريم الاتحاد المغربي 100 ألف دولار بسبب السلوك غير اللائق للاعبين والجهاز الفني، بعد اقتحام منطقة مراجعة تقنية الفيديو وتعطيل الحكم عن مهامه.

* تغريم الاتحاد المغربي 15 ألف دولار أخرى بسبب استخدام جماهيره لأشعة الليزر خلال المباراة.

بخلاف ذلك رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج المقدم من الاتحاد المغربي ضد نظيره السنغالي.