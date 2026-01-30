رفع العرض الاستعراضي الغنائي «ابن الأصول» لافتة كامل العدد في أولى ليالي عرضه على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، مساء أمس الخميس، وسط حضور جماهيري كبير.

العرض من بطولة ميرنا وليد ومصطفى شوقي، وتأليف وإخراج مراد منير، ومن إنتاج فرقة المسرح الكوميدي برئاسة الفنان ياسر الطوبجي، التابعة لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وشهد الافتتاح حضور عدد من أصدقاء وأقارب أبطال العمل، إلى جانب جمهور حرص على التواجد داخل المسرح قبل رفع الستار بساعة كاملة، ما يعكس حالة التفاعل والاهتمام بالعرض منذ يومه الأول.

وتدور أحداث «ابن الأصول» في إطار كوميدي غنائي استعراضي، حول شاب فقير يفاجأ بوراثته مبلغ 14 مليار دولار من والده الذي لم يره طوال حياته.

ويشارك في بطولة العرض كل من ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، ومحمود عوض.