قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن زوجته صاحبة اليد العليا في إدارة شئون الأسرة، وهو ما وافقته عليه ابنته ليزا، مؤكدة أنها كانت المسئولة الأولى عن تربيتهم.

وأضاف "يعقوب" خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، أمس الخميس: "بسمع كلام زوجتي جدًا، حتى عندما أصبحت سير.. كانت تضع قواعد للبيت، مثل أن تنطفئ الأنوار في التاسعة والنصف مساءً ويكون الأطفال قد ناموا، وقواعدها تنطبق عليّ أنا أيضًا".

وتابع أن زوجته لعبت دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحته، مشيرًا إلى أنها لاحظت تدهور حالته الصحية خلال ضغط العمل، وأصرت على سفره للعلاج في مصحة بسويسرا، رغم اعتراضه لانشغاله الشديد، وقالت له حينذاك: "أحنا رايحين.. وقطعت التذاكر"، وهناك اكتشف الأطباء أن ضغط الدم لديه كان مرتفعًا جدًا وأن القلب متضخم، وبعد بدء العلاج عاد قلبه طبيعيًا بنسبة 100%، مردفًا أنها أنقذت حياته ولو لم يستجيب لها لما كان موجودًا اليوم.

وتطرق إلى حبه لتناول الجبن، قائلًا إنه كان يحب السفر إلى إيطاليا لإلقاء المحاضرات والعمل، وكذلك إلى هولندا، وكان يعود دائمًا بأنواع مختلفة من الجبن التي يعشقها، خاصة جبن "البارميزان"، لكنه كان يواجه موقفًا طريفًا عند عودته.، مردفًا مبتسمًا: "كانت زوجتي تفتح الحقائب، وإذا وجدت الجبن.. تبقى ضاعت اتخبت، تقول إنها أعطتها هدية لشخص آخر، فاضطررت بعد ذلك إلى إخفائها".