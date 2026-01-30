معاريف: ضربة أمريكية على إيران خلال ساعات أو أيام

أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن ضربة أمريكية على إيران قد تقع خلال ساعات أو أيام، في ظل رفع مستويات الجهوزية الأمريكية والإسرائيلية والاستعداد لاحتمال اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنه "في حال لم تنفّذ واشنطن هجوما على إيران بين لحظة كتابة سطوره ونشرها، فإن احتمال وقوع الضربة يبقى قائمًا ضمن إطار زمني قصير".

ورغم غياب تأكيدات حاسمة بشأن توقيت أو حتمية الهجوم، لكن مؤشرات عدة تدفع إلى وضع هذا السيناريو على الطاولة.

وتزامن ذلك مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي جوا وبحرا، حيث تواصل وصول قطع بحرية، وطائرات تزويد بالوقود، ومقاتلات إلى المنطقة.

وذكرت "معاريف" أن القدرات الأمريكية تتجاوز بكثير الإمكانات الإسرائيلية، رغم أن طهران اختبرت في الفترة الماضية القوة الإسرائيلية وشعرت بتأثيرها.

على الساحة الإسرائيلية، أشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن سلاح الجو في حالة جهوزية قصوى، دفاعيا وهجوميا، في وقت تحاول فيه إسرائيل رسميًا تجنّب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران.

لكن تل أبيب أبلغت واشنطن أنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني مباشر، خصوصًا في حال استهدافها بصواريخ باليستية.