الأربعاء 28 يناير 2026 10:11 م القاهرة
زعيم فصيل شيعي عراقي مسلح يهدد القوات الأمريكية في حال أي عدوان على إيران

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 يناير 2026 - 9:48 م

هدد زعيم فصيل شيعي مسلح في العراق، اليوم الأربعاء، بأن "أي اعتداء أمريكي وإسرائيلي على إيران يعني أن كل منطقة غربي آسيا ستغلي تحت جنود وقواعد والقوات الأمريكية".

وخاطب الشيخ أكرم الكعبي، زعيم حركة النجباء العراقية، في تدوينة مطولة على منصة "إكس" القوات الأمريكية: "حضروا قبوركم فإن المعركة إن بدأت لن ينهيها من بدأها، بل سيتناقل ثأرها الأجيال بعد الأجيال، تمتد لتصل إلى بلدانكم وبيوتكم ولن ينجو منها أحد".

وأكد: "نحن مقاومة حرة لا نفرق بين أي قوات أجنبية على أرض العراق من أي بلد كانت، سواء من الناتو أم أمريكا كلها ستكون أهدافاً مشروعة لنا، وأن شعب العراق لن يقف متفرجاً على أصدقائه في حال وقوع اعتداء عسكري أمريكي صهيوني على إيران".

كان الأمين العام لكتائب حزب الله العراقي أبو حسين الحميداوي، قد حذر يوم الأحد الماضي، من أن إعلان الحرب على إيران لن تكون نزهة بل سيذوق الأعداء فيها ألوان الموت الزؤام ولن يبقى لهم في منطقة باقية.

