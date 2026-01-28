الرئيس الإيراني: يجب على الحكومة الاعتراف بإخفاقاتها بدلا من إلقاء اللوم على دول أجنبية في الاحتجاجات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إنه يجب على الحكومة الاعتراف بإخفاقاتها الخاصة بدلا من إلقاء اللوم حصرا على دول أجنبية في الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" عن بزشكيان قوله: "إن الاضطرابات وعدم الاستقرار في البلاد تتطلب نهجا أكثر واقعية".

ودعا إلى الحوار مع السلطة القضائية لبدء عملية قد تؤدي إلى إطلاق سراح بعض المتظاهرين المحتجزين.

ويُعتبر بزشكيان، من المعتدلين، وقد جاءت تصريحاته لتكسر الخط السائد للقيادة الإيرانية، التي ألقت باللوم في الاحتجاجات التي عمت البلاد على مؤامرة أجنبية، وصورت المتظاهرين على أنهم إرهابيون ومرتزقة يزعم أن أمريكا وإسرائيل دفعتا لهم أموالا.

وكانت الاحتجاجات قد اندلعت بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، مع استمرار تأثير العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامج البلاد النووي المثير للجدل.

وبحسب نشطاء أمس الثلاثاء، قتل ما لا يقل عن 6126 شخصا خلال حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية على الاحتجاجات ، وما زال يخشى أن يكون عدد أكبر قد لقي حتفه.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باستخدام القوة العسكرية لدعم المحتجين جراء ارتفاع عدد القتلى والمعتقلين، وقال إن هناك اسطولا كبيرا قرب إيران.