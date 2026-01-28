تونس تعلن درجة إنذار كبيرة في أربع ولايات بسبب رياح قوية

رفعت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، مخاطر التقلبات المناخية إلى "درجة إنذار كبيرة" مع هبوب رياح قوية وغير اعتيادية في عدد من الولايات الواقعة بشمال البلاد.

وتسبق درجة الإنذار الحالية، الدرجة القصوى في تصنيف معهد الرصد الجوي، حيث شملت ولايات نابل وبنزرت وجندوبة وباجة، بينما كانت درجة الإنذار في باقي أنحاء البلاد، في الوسط والجنوب، عادية لكن مع دعوات بملازمة الحذر.

وحدد المعهد سرعة الرياح ما بين 50 و80 كيلومترا في الساعة في آخر نهار اليوم الأربعاء؛ لتصل إلى 100 كيلومتر في ليل اليوم التالي مع دواوير رملية (عواصف رملية دوارة) في جنوب البلاد وأمطار متفرقة.

وطالبت الحماية المدنية السكان بالبقاء في الأماكن المغلقة وتجنب الخروج إلا عند الضرورة.

وكانت الجزائر، المجاورة أعلنت أمس الثلاثاء، إغلاق المدارس في أغلب أنحاء البلاد يومي الأربعاء والخميس تحسباً لرياح قوية تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومترا في الساعة.

وشهدت تونس، قبل أسبوع هطول أمطار هائلة وغير مسبوقة في مثل هذا الشهر منذ 70 عاما؛ ما أدى إلى سقوط خمس وفيات في فيضانات وانتشال جثتي بحارين وفقدان آخرين اثنين.

وتعد تونس، من بين الدول الأكثر تأثرا بتداعيات التغير المناخي في حوض البحر المتوسط.