عقوبات أوروبية على 7 سودانيين بينهم شقيق قائد الدعم السريع

أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، فرض عقوبات على 7 سودانيين بينهم القوني حمدان دقلو شقيق قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لدورهم في ارتكاب "انتهاكات" بالبلاد.

وقال الاتحاد الأوربي، في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني: "قررنا فرض عقوبات على 7 سودانيين، نظراً لاستمرار الوضع الخطير في البلاد، والتصعيد الدراماتيكي للعنف".

وأضاف البيان أن "العقوبات استهدفت أشخاصا شاركوا في إزهاق أرواح المدنيين في ولايات إقليم دارفور الخمس (غرب) وفي أنحاء البلاد كافة، فضلًا عن الانتهاكات المرتكبة بحق القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وذكر أن من بين الأفراد الذين تم إدراجهم اليوم بلائحة العقوبات، 5 أشخاص مرتبطين بقوات "الدعم السريع"، واثنان مرتبطان بالقوات المسلحة السودانية.

وأشار البيان، إلى أن "أولئك الأشخاص مرتبطون بكيانات تهدد السلام أو الاستقرار أو أمن السودان".

وضمت قائمة العقوبات إلى جانب القوني، القادة بالدعم السريع: الفاتح عبد الله، الشهير بـ "أبو لولو"، وإدريس كافوت، التجاني إدريس، وجدو حمدان، قائد قطاع شمال دارفور في قوات الدعم السريع.

فيما شملت قائمة الداعمين للجيش اثنان هما: المصباح طلحة، قائد كتيبة البراء بن مالك (محسوبة على الإسلاميين) تقاتل إلى جانب الجيش، والطيب أمام جودة، زعيم قبلي في ولاية الجزيرة.

وأشار البيان إلى أنه يخضع المدرجون في قائمة العقوبات لتجميد الأصول، كما يُحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو لمنفعتهم، بجانب فرض حظر على سفر الأشخاص الطبيعيين المدرجين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وإلى جانب دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أسابيع اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.