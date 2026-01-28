السعودية تقدم 10 ملايين دولار لتوفير مياه آمنة ومستدامة في السودان

وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين برهم صالح، والسفير والمندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسن حامد حسن، مذكرة تفاهم لمنحة مقدمة من المملكة من خلال الصندوق بقيمة 10 ملايين دولار، لتوفير المياه الآمنة والمستدامة للمجتمعات المتضررة من النزاعات في السودان ، وذلك في مقر البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن المذكرة تهدف إلى إعادة تأهيل وتوسعة شبكات المياه الرئيسة في السودان، بما في ذلك تحسين نظام الإمدادات من مياه النيل في مدينة الخرطوم، مع تأهيل تشغيلها بالطاقة الشمسية، وتعزيز القدرات التقنية، ومشاركة المجتمع المحلي لضمان استدامة المشروع، وتسهيل الوصول للمياه، والحد من مخاطر الأمراض والأوبئة وتعزيز الصحة العامة، إضافة إلى رفع مستوى صمودها أمام التحديات البيئية.

وأكد المرشد، خلال توقيع المذكرة، جهود المملكة من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم السودان للوصول إلى مياه آمنة صالحة للشرب، إذ تُعد ركيزة للصحة وجودة الحياة.

ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطة دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 40ألف قتيل ونزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

يذكر أن العلاقة التنموية بين الصندوق السعودي للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تمتد لأكثر من 10 أعوام، أسهم الصندوق خلالها في تمويل 18 مشروعا تنمويا في 8 دول نامية، بقيمة أكثر من 85 مليون دولار، استفاد منها أكثر من 5 ملايين مستفيد، ويجسّد هذا التعاون طويل الأمد الأهداف التنموية المشتركة في مجالات التنمية المستدامة.