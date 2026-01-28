تشيلسي يعلن فسخ تعاقده مع رحيم ستيرلينج

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع لاعبه رحيم ستيرلينج بالتراضي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية في شهر يناير.

وأوضح النادي، عبر بيان رسمي نشره على موقعه الإلكتروني، أن ستيرلينج أنهى رحلته مع الفريق بعد ثلاثة مواسم ونصف قضاها بقميص البلوز، ليغادر النادي قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة أمام نابولي الإيطالي في الجولة الثامنة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

ورغم تبقي 18 شهرًا في عقده مع تشيلسي، والذي كان يحصل بموجبه على راتب أسبوعي يقدر بنحو 325 ألف جنيه إسترليني، اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد وديًا.

وكان الجناح الإنجليزي قد انضم إلى صفوف تشيلسي في صيف عام 2022 قادمًا من مانشستر سيتي، في صفقة لاقت اهتمامًا كبيرًا وقتها، قبل أن تنتهي تجربته مع النادي اللندني خلال الموسم الجاري.

وعقب الإعلان عن رحيله، نشر ستيرلينج رسالة قصيرة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، قال فيها: «كل الأنظار تتجه نحو المستقبل، الله عظيم».

وبفسخ عقده رسميًا، أصبح رحيم ستيرلينج لاعبًا حرًا، يحق له التوقيع لأي نادٍ دون مقابل خلال الفترة المقبلة.

ويُذكر أن آخر ظهور لستيرلينج بقميص تشيلسي يعود إلى مباراة الفريق أمام بورنموث في مايو 2024، والتي انتهت بفوز البلوز بنتيجة 2-1.