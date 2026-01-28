حازم إمام: معتمد جمال النجم الحقيقي في فوز الزمالك على بتروجت

أشاد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأبيض عقب فوزه على بتروجت بهدفين دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واحتضن استاد القاهرة الدولي اللقاء الذي جمع الزمالك بالفريق البترولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، حيث تمكن الأبيض من حسم المباراة بثنائية حملت توقيع عدي الدباغ وحسام عبد المجيد.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية أن حسام عبد المجيد قدم أداءً مميزًا واستحق جائزة أفضل لاعب في اللقاء، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن معتمد جمال كان صاحب البصمة الأبرز من وجهة نظره، بعدما نجح في تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع الاعتماد على التحولات السريعة، ما منح الزمالك أفضلية واضحة على المستوى الفني.

وأوضح إمام أن الزمالك استغل المساحات التي منحها فريق بتروجت نتيجة الاندفاع الهجومي المبالغ فيه، معتبرًا أن طريقة لعب سيد عيد ساهمت في تسهيل مهمة الفريق الأبيض خلال اللقاء.

كما أثنى نجم الزمالك الأسبق على أداء عدد من لاعبي الفريق، مؤكدًا أن آدم كايد، ومحمود حمدي الونش، ومحمد إسماعيل ظهروا بمستوى جيد، إلى جانب الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية التي ميزت أداء الفريق بشكل عام.

واختتم حازم إمام تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الفوز قد يكون له تأثير إيجابي كبير على مسيرة الزمالك خلال الفترة المقبلة، في ظل المستوى القوي الذي ظهر به الفريق خلال المباراة.