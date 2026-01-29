إلهان عمر تحمل خطاب ترامب مسئولية الهجوم عليها في مينيابوليس

اعتبرت النائبة الديمقراطية إلهان عمر أن خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاهها أسهم في الهجوم الذي تعرّضت له خلال مشاركتها في تجمع بمينيابوليس، في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وقالت إلهان عمر في مؤتمر صحافي عقدته في مينيابوليس، مساء الأربعاء، إن "ما تُظهره الوقائع منذ بدء عملي السياسي، أنه في كل مرة يختار فيها رئيس الولايات المتحدة استخدام خطاب الكراهية عند الحديث عني وعن المجتمع الذي أمثّله، ترتفع التهديدات بالقتل التي أتلقّاها بشكل كبير".

وأضافت: "أعتقد أنه ما كنت لأكون في هذا الوضع اليوم، مضطرة لدفع تكاليف الحماية الأمنية، أو أن تفكّر الحكومة في توفير حماية لي، لو لم يكن دونالد ترمب في السلطة"، بحسب ما أوردت شبكة "إن بي سي نيوز.

وتعرضت إلهان عمر لهجوم بمادة سائلة خلال كلمتها في مينيابوليس. وأُلقي القبض على الرجل، الذي تم تعريفه بأنه جيمس كازميرتشاك (55 عاماً).

وتتضمن حسابات كازميرتشاك على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً عدة تُظهر دعمه لترمب وانتقاده للديمقراطيين، وفق NBC News.

وقال متحدث باسم إلهان عمر إنه تم إبلاغهم بأن التقرير الأولي يفيد أن المادة المستخدمة في الهجوم كانت خلّ التفاح.

وذكرت مدعية مقاطعة هينيبين، ماري موريارتي، أن التقارير الأولية تشير إلى أن السائل غير سام.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، الأربعاء، أنه يحقق في الحادث. ويعد الاعتداء على عضو في الكونجرس جريمة فدرالية.

وقالت إلهان عمر خلال المؤتمر الصحافي، إن الرجل الذي واجهها في اللقاء الجماهيري "كان منزعجاً، تحديداً لأن أمر ترمب بترحيل الصوماليين لم يحقق هدفه، فقرر أن يأتي لمواجهة الشخص الذي اعتقد أنه يحمي الصوماليين" ،بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتعد ولاية مينيسوتا موطناً لأكبر جالية صومالية في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع شبكة إيه بي سي نيوز، قال ترامب إنه لم يشاهد مقطع فيديو للحادث، واتهم إلهان عمر بأنها "ربما دبّرت الهجوم بنفسها".

وقال ترامب: "أنا لا أفكّر فيها، أعتقد أنها محتالة، وربما قامت برش نفسها، بالنظر إلى طبيعتها".

وعندما سئلت، الأربعاء، عمّا إذا كانت لديها مخاوف بشأن المشاركة في الفعاليات العامة بعد الحادث، أجابت عمر: "أعتقد أن وجودي هنا يجب أن يبيّن أن الخوف والترهيب لا يجديان نفعاً معي".



وسبق لترامب أن استهدف إلهان عمر منذ ولايته الأولى، وغالباً ما كان يشير إلى بلدها الأصلي، الصومال.

ففي عام 2019، كتب تغريدة قال فيها إن إلهان عمر وثلاث نائبات أخريات من مجلس النواب، ويُعرفن باسم The Squad، يجب أن "يعدن إلى البلدان التي أتين منها".

وفي تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا الشهر الماضي، قال ترامب إن إلهان عمر "لا تفعل شيئاً سوى التذمّر"، وشجّع الحشد على ترديد هتاف "أعيدوها إلى بلدها".

ومؤخراً، سعى ترامب إلى ربط إلهان عمر بادعاءات احتيال في ولاية مينيسوتا. وقال، الاثنين، إن وزارة العدل "تنظر" في أمرها.