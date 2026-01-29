محمد بن زايد يصل موسكو لإجراء محادثات مع بوتين

وصل رئيس الأمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأفاد المكتب الإعلامي للكرملين، يوم أمس الأربعاء، أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، سيناقشان مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين والوضع الراهن في الشرق الأوسط، خلال المحادثات، التي ستعقد اليوم الخميس».

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الجانبين سيبحثان مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة وغيرها من المجالات التي تخدم أولويات التنمية المشتركة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وكان آخر لقاء بين بوتين ورئيس الإمارات في مطلع أغسطس من العام الماضي، في الكرملين، حيث ناقش الزعيمان التعاون الاقتصادي، إلى جانب الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في منطقة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأبدى رئيس الإمارات آنذاك استعداد بلاده لبذل جهود إضافية للمساعدة في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.