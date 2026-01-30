أبو الغيط من نيودلهي: حل الدولتين يظل المسار العادل للقضية الفلسطينية

بناءً على دعوة من المجلس الهندي للشؤون العالمية، شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، في لقاء بعنوان «المشهد العالمي المتغير.. وتأثيره على المنطقة العربية»، حضره عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والخبراء الهنود، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي في نيودلهي.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اللقاء تناول عدة موضوعات، أبرزها العلاقات العربية الهندية الممتدة منذ زمن بعيد، والتطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الدول العربية.

وأشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء أن العلاقات بين العالم العربي والهند تستند إلى جذور تاريخية عميقة، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة غير المستغلة للتعاون في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات.

كما أوضح أن أبو الغيط لفت إلى أن المنطقة تواجه أزمات عدة تهدد استقرار الدول، مثل انتشار الميليشيات والجماعات المسلحة، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حلول سياسية تعيد الاستقرار وتحافظ على وحدة الدول.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط تطرق إلى القضية الفلسطينية والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في غزة، لافتًا إلى أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي وتبناها مجلس الأمن في القرار 2803 كانت تطورًا إيجابيًا مهمًا، لأنها أسهمت في وقف المجزرة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، ومن الضروري التحرك سريعًا نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، مشددًا على أن حل الدولتين يظل الحل العادل الوحيد لهذه القضية، ومثمنًا المواقف الهندية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي.

وقال المتحدث إن أبو الغيط تطرق أيضًا إلى المشهد الدولي، موضحًا أن العالم يمر بمرحلة تحول عميقة في بنية النظام الدولي، وأن الأجواء الحالية تجعل التنبؤ بالمستقبل أمرًا بالغ الصعوبة، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأحداث المتسارعة والمفاجئة انعكاسًا لتغيرات عميقة ودائمة، أم أنها تعبر عن طبيعة المرحلة الراهنة.

وأشار أبو الغيط إلى أن حركة التاريخ لم تعرف استمرارًا أبديًا لأي إمبراطورية.