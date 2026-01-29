إيزي جيت للطيران تحمل البيئة التنافسية مسئولية زيادة خسائرها الشتوية

أعلنت شركة "إيزي جيت" للطيران منخفض التكلفة أن خسائرها ارتفعت بنسبة 52% في الربع الأخير، مدفوعة باستثمارات في إيطاليا و"بيئة تنافسية".

وسجلت الشركة، التي تتخذ من لوتون مقراً لها، خسائر أساسية قبل احتساب الضرائب بلغت 93 مليون جنيه إسترليني (حوالي 128.7 مليون دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر، ارتفاعا من 61 مليون جنيه إسترليني في العام السابق، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع أعداد الركاب بنسبة 7% خلال تلك الفترة، فضلا عن نمو أرباح ذراع العطلات الشاملة "إيزي جيت هوليدايز" والاستمرار في خفض التكاليف الناتجة عن اضطرابات الرحلات الجوية.

وعزت إيزي جيت، أداءها المالي إلى كونه أول شتاء تقوم فيه بتشغيل قواعد في المطارات الإيطالية: ميلانو ليناتي وروما فيوميتشينو.

وكانت الشركة، قد ذكرت سابقا أن هذا سيتطلب استثمارا تقديريا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، لكنها أعربت عن "ثقتها في أن هذه الاستثمارات الاستراتيجية ستشهد نضجا في الإيرادات خلال السنوات القادمة".

وفيما يتعلق بأحدث نتائجها، أضافت إيزي جيت أن وصول "الاستثمارات في القدرة الاستيعابية إلى مرحلة النضج" سيستغرق وقتا، مشيرة إلى وجود "بيئة تنافسية مستمرة في أسواق محددة".

وزادت شركة الطيران من "المقاعد المتاحة لكل كيلومتر" – والتي تُحتسب بضرب عدد المقاعد المتاحة في المسافة المقطوعة – بنسبة 9% خلال هذه الفترة.