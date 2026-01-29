كييف تعلن إسقاط 84 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 84 من أصل 105 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب ووسط وشرق البلاد خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 105 طائرات مسيرة من طرو "شاهد"، و"جيربيرا" وإيتالما وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وأوريل، وميليروفو، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك المحتلة مؤقتا، وهفاردييسكي بشبه جزيرة القرم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 8:30 صباح اليوم الخميس، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أو عطلت 84 طائرة مسيرة في شمال وجنوب ووسط وشرق البلاد.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت تسع طائرات مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت تسع طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أنه "تم تدمير أربع طائرات فوق مقاطعة روستوف، وطائرتين فوق كل من مقاطعتي بريانسك وجمهورية القرم، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.