كبير قضاة مينيسوتا: وكالة الهجرة انتهكت 96 قرارا قضائيا في يناير

أفاد كبير قضاة ولاية مينيسوتا الأمريكية باتريك شيلتز، بأن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك انتهكوا 96 قرارا قرارا قضائيا خلال يناير الجاري.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها شيلتز، الأربعاء، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأشار شيلتز إلى أنه استعرض 96 قرارا قضائيا صادرة في 74 قضية هجرة، لافتا إلى أن وكالة الهجرة انتهكت هذه القرارات منذ الأول من يناير الجاري، دون تفصيل بشأنها.

وأوضح أن الوكالة تجاهلت خلال يناير وحده عددا من القرارات القضائية يفوق ما تجاهلته بعض المؤسسات الفيدرالية منذ تأسيسها، دون مزيد توضيح.

وأكد شيلتز أن "الوكالة ليست قانونا بحد ذاتها"، مشددًا على أن لها حق الطعن في القرارات القضائية، لكنها ملزمة بالامتثال لها ما لم تلغ أو يتم إبطالها، شأنها شأن باقي أطراف الدعاوى.

ومنذ 7 يناير الجاري، تشهد عدة مدن أمريكية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا.



