النرويج تنقل 60 جنديا من الشرق الأوسط بسبب الوضع الأمني في المنطقة

قال متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، اليوم الجمعة، إن النرويج ستنقل بعضا من نحو 60 جنديا تنشرهم في الشرق الأوسط إلى النرويج وإلى دول أخرى في الشرق الأوسط، وذلك بسبب الوضع الأمني في المنطقة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير متطابقة نشرتها صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز بأن ولايات المتحدة نشرت خلال الأيام الأخيرة قوات جوية وبحرية ضخمة في منطقة الشرق الأوسط، شملت مقاتلات شبحية متطورة، وطائرات دعم وقيادة، وأنظمة دفاع جوي، إضافة إلى مجموعتي حاملات طائرات، في حشد يُعدّ الأكبر من نوعه منذ عام 2003.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن طبيعة هذا الحشد تشير إلى استعداد أمريكي لخيار يتجاوز الضربة المحدودة، مثل تلك التي نُفذت في يونيو الماضي ضد 3 مواقع نووية إيرانية، ويدفع نحو حملة جوية مستدامة قد تمتد لأسابيع.

وذكرت نيويورك تايمز أن إسرائيل -التي كانت طرفا رئيسيا في الحرب التي استمرت 12 يوما في يونيو الماضي- ليست مجرد مراقب، بل هي شريك أساسي في التخطيط وتتابع التطورات عن كثب، وتضغط باتجاه عمل عسكري جديد يحد من قدرة إيران الصاروخية.

