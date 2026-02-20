صلاح يسعى لكسر عقدة ملعب نوتنجهام

يسعى محمد صلاح، لاعب ليفربول، لكسر عقدة ملعب نوتنجهام فورست، قبل مواجهته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول مع نوتنجهام مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب سيتي جراوند ضمن مباريات الجولة 27 للدوري الإنجليزي.

ولم ينجح صلاح حتى الآن في التسجيل أو الصناعة في تاريخ مشاركاته على ملعب سيتي جراوند، حيث لعب مرتين وهو أحد ملعبين فقط خاض فيه أكثر من مباراة في الدوري مع ليفربول دون أن يساهم في تسجيل هدف.

الملعب الآخر الذي لم يسجل فيه صلاح هو "برامال لين"، ملعب فريق شيفيلد يونايتد.

وفي حالة مساهمة صلاح في هدف، سيعادل رقم الهولندي دينيس بيركامب أسطورة أرسنال، والذي صنع 94 هدفا كسادس أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي.