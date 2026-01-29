انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي

انخفض عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي، وظلت عند مستويات صحية تاريخيا على الرغم من إعلانات التسريح الكبيرة الأخيرة.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية تراجع خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 يناير الحالي بمقدار 1000 طلب إلى 209 آلاف طلب، في حين كان المحللون الذين استطلعت شركة فاكت سيت للبيانات وصول العدد إلى 205 آلاف طلب.

وتعتبر طلبات الحصول على إعانات البطالة مؤشرا على عمليات التسريح من العمل في الولايات المتحدة، وهي مؤشر شبه فوري على حالة سوق العمل.

ارتفع متوسط ​​طلبات إعانات البطالة الأسبوعي على مدى أربعة أسابيع الأقل تقلبا، بمقدار 2250 طلباً ليصل إلى 25ر206 ألف طلب.

كما أعلنت الحكومة الأمريكية أن إجمالي عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع السابق المنتهي في 17 يناير انخفض بمقدار 38 ألف طلب ليصل إلى 83ر1 مليون طلب. وهذا هو أدنى مستوى منذ 21 سبتمبر 2024.