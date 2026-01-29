موندو: برشلونة يتم إجراءات ضم حمزة عبد الكريم ويستعد للإعلان عن الصفقة

أتم نادي برشلونة الإسباني الإجراءات الإدارية اللازمة لانضمام حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية أنه تمت الموافقة النهائية على صفقة إعارة حمزة عبد الكريم، ومن المتوقع الإعلان عن توقيعه مع برشلونة أتلتيك قريبًا، ما لم تحدث أيّة عقبات أخرى.

وأضافت الصحيفة أنه تم تذليل العقبات الإدارية التي كانت تعيق انضمام حمزة عبد الكريم إلى برشلونة أتلتيك، ومن المتوقع الإعلان رسميًا عن إعارته مع خيار الشراء، علمًا بأنه ودّع زملاءه في الأهلي.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة لن يدفع أي رسوم إعارة، وسيكون لديه خيار شراء لا يتجاوز 3 ملايين يورو، مع إمكانية رفع هذا المبلغ إلى 5 ملايين يورو مع المكافآت المرتبطة بالأداء.

وكان برشلونة يسعى لإتمام صفقة التعاقد مع اللاعب للفريق الرديف منذ نهاية ديسمبر، لكن كان على حمزة عبد الكريم الحصول على تأشيرة وتصريح عمل للعب في إسبانيا قبل التوقيع مع النادي، الآن وقد استقرت الأمور، وباستثناء أي عقبات أخرى، سيصبح أول مصري يرتدي قميص برشلونة.

وكان برشلونة قد أعلن بالفعل رحيل مامادو مباكي إلى سانت لويس سيتي في الدوري الأمريكي، وينتظر تأكيد رحيل أندريس كوينكا، الموجود حاليًا في خيخون بانتظار الإعلان عن توقيعه مع كومو وإعارته لاحقًا إلى سبورتينج.

وقد أتاحت هذه الصفقات أماكن شاغرة في قائمة الفريق، مما سمح بتسجيل حمزة عبد الكريم، بينما يتوقع النادي أيضًا وصول الظهير الأيسر الأوروجوياني باتريسيو باسيفيكو، صاحب الـ19 عامًا، والمدافع الهولندي جوفينسلي أونشتاين، 18 عامًا، والجناح الإنجليزي أجاي تافاريس، 16 عامًا.