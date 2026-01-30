تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل عدد من القطارات المخصوصة بعربات مختلطة تجمع بين النوم والجلوس من فئة VIP Premium على خط (القاهرة – الأقصر – أسوان) والعكس، كخدمة جديدة توفر مزيدًا من الراحة والمرونة للمسافرين، وذلك في إطار حرص الهيئة على تلبية الطلب المتزايد من الركاب المتجهين إلى الوجه القبلي، ودعم جهود تنشيط السياحة الداخلية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس، أنه سيتم تشغيل أربعة قطارات بعربات نوم وجلوس؛ حيث ينطلق القطار رقم 1090 من محطة صعيد مصر يوم 1 فبراير المقبل فقط في تمام الساعة 10:55 مساءً، ليصل إلى محطة أسوان في الساعة 10:10 صباح اليوم التالي، وفقًا للجدول المرفق.

كما سيتم تشغيل القطار رقم 1091 من محطة أسوان يومي 31 يناير الجاري و2 فبراير المقبل فقط، حيث يغادر في الساعة 4:50 مساءً ويصل إلى محطة صعيد مصر في الساعة 4:35 صباحًا.

وفي السياق ذاته، تقرر تشغيل القطار رقم 1092 بعربات مختلطة نوم وجلوس من فئة VIP Premium يوم 4 فبراير المقبل فقط، حيث ينطلق من محطة صعيد مصر في الساعة 10:55 مساءً، ويصل إلى محطة الأقصر في الساعة 7:20 صباحًا، وذلك ضمن خطة الهيئة لتوفير بدائل متنوعة تناسب مختلف احتياجات الركاب.

وأكدت الهيئة استمرار جهودها لتطوير خدمات السكك الحديدية وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للركاب، بما يسهم في تحسين تجربة السفر ودعم حركة السياحة الداخلية، خاصة إلى محافظات الصعيد التي تشهد إقبالًا متزايدًا خلال هذه الفترة.