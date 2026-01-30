ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي

فاز أولمبيك ليون 4-2 على ضيفه باوك اليوناني مساء الخميس ليحسم الصدارة في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما احتل روما المركز الثامن.

وحقق ميتيلاند الدنمركي المركز الثالث بفوزه 2-صفر على دينامو زغرب، بينما انتفض 10 من لاعبي روما ليتعادل الفريق الإيطالي 1-1 مع باناثينايكوس في اليونان.

واستعاد بورتو توازنه بعد تأخره بهدف ليفوز 3-1 على رينجرز الاسكتلندي ليضمن المركز الخامس، بينما تجنب سلتيك، بطل اسكتلندا، الخروج من البطولة بفوزه 4-2 على أوتريخت الهولندي ليتأهل إلى الدور الفاصل في المركز 21.

واحتل أستون فيلا المركز الثاني بعد فوزه المثير 3-2 على ضيفه أمام سالزبورج، وكان قد ضمن بالفعل مكانه في دور 16 بعد الجولة قبل الأخيرة، بينما تأهل نوتنجهام فورست أيضا بعد فوزه 4-صفر على ضيفه فرنسفاروش، لكن لم يحالف الحظ الفرق الهولندية إذ ودع أوتريخت وفينوورد وجو أهيد إيجلز المسابقة.