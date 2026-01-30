 ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 2:30 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي

وكالات
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 1:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 1:07 ص

فاز أولمبيك ليون 4-2 على ضيفه باوك اليوناني مساء الخميس ليحسم الصدارة في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بينما احتل روما المركز الثامن.

وحقق ميتيلاند الدنمركي المركز الثالث بفوزه 2-صفر على دينامو زغرب، بينما انتفض 10 من لاعبي روما ليتعادل الفريق الإيطالي 1-1 مع باناثينايكوس في اليونان.

واستعاد بورتو توازنه بعد تأخره بهدف ليفوز 3-1 على رينجرز الاسكتلندي ليضمن المركز الخامس، بينما تجنب سلتيك، بطل اسكتلندا، الخروج من البطولة بفوزه 4-2 على أوتريخت الهولندي ليتأهل إلى الدور الفاصل في المركز 21.

واحتل أستون فيلا المركز الثاني بعد فوزه المثير 3-2 على ضيفه أمام سالزبورج، وكان قد ضمن بالفعل مكانه في دور 16 بعد الجولة قبل الأخيرة، بينما تأهل نوتنجهام فورست أيضا بعد فوزه 4-صفر على ضيفه فرنسفاروش، لكن لم يحالف الحظ الفرق الهولندية إذ ودع أوتريخت وفينوورد وجو أهيد إيجلز المسابقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك