الهيئة العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة وتؤكد انتظام الزيارة والفعاليات اليوم

نفت الهيئة المصرية العامة للكتاب جملة وتفصيلا ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق أبواب معرض القاهرة للكتاب اليوم الجمعة 30 يناير، بزعم وجود أعمال إصلاحات في الطرق المؤدية إلى مقر انعقاده.

وأكدت الهيئة أن المعرض يستقبل جمهوره غدا بشكل طبيعي، حيث تفتح أبوابه للزوار من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء، كما يعمل مركز مصر للمعارض الدولية بكامل طاقته، مع فتح جميع المداخل أمام الجمهور دون أي تأثير على حركة الدخول أو الزيارة.

وأوضحت الهيئة أن الفعاليات الثقافية والفكرية والفنية مستمرة وفق البرنامج المعلن داخل قاعات المعرض الست، في ظل إقبال جماهيري كثيف يعكس مكانة المعرض وريادته، حيث حقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة في عدد الزوار منذ انطلاق فعالياته.

وأهابت الهيئة المصرية العامة للكتاب بالجمهور ووسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر، والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات المتعلقة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.