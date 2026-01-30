 نشطاء ببرشلونة يرفعون صورة ضخمة للطفلة الفلسطينية هند رجب لاستشهادها في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 30 يناير 2026 4:02 ص القاهرة
نشطاء ببرشلونة يرفعون صورة ضخمة للطفلة الفلسطينية هند رجب لاستشهادها في غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 يناير 2026 - 3:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 يناير 2026 - 3:56 ص

رفع نشطاء على شاطئ مدينة برشلونة الإسبانية صورا ضخمة للطفلة الفلسطينية هند رجب في الذكرى الثانية لاستشهادها في قطاع غزة.

وقُتلت الطفلة /5 سنوات/ في عملية للجيش الإسرائيلي. لكن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد هذا وذكر أن هذه الواقعة يجري التحقيق فيها.

وتسببت تسجيلات صوتية، تم وصفها بأنها أصلية، لمكالمة هاتفية بين هند المصابة بالفعل ومتطوعين بالهلال الأحمر الفلسطيني، طلبت فيها المساعدة مرارا، ما تسبب في صدمة على مستوى العالم.

 وشارك عدة مئات من الأشخاص في حملة "أفاز" اليوم الخميس تحت شعار "حرروا أطفال غزة"، بما في ذلك وسام حمادة، والدة الطفلة.

 

