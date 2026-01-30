حماس: جاهزون لتسليم إدارة قطاع غزة فور وصول اللجنة الوطنية

أعلنت حركة حماس مساء اليوم الخميس، أنها أصدرت توجيهات لكافة الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة للاستعداد لتسليم جميع الملفات، وذلك عقب الإعلان عن ترتيبات تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس في تصريحات صحفية، إن الحركة تابعت عملية التجهيز لتسليم الإدارة على المستويات الميدانية واللوجستية والمكتبية بما يشمل الوثائق والمعلومات، مؤكدا أن الاستعدادات أنجزت بشكل كامل.

وأضاف قاسم، أن حماس دعت جميع الأطراف في الحالة الوطنية بقطاع غزة إلى متابعة عملية التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية ستكون كاملة وشفافة ومهنية ووطنية.

وأوضح قاسم، أن عملية التسليم أصبحت جاهزة بشكل شامل، وأنه في حال وصول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة سيجري البدء الفوري بإجراءات التسليم.

وأشار قاسم إلى التوافق على تشكيل لجنة متابعة تضم ممثلين عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية، والعشائر الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى أنه تم إبلاغ المؤسسات الدولية بإمكانية إرسال ممثلين عنها، في حال رغبت لمتابعة عملية التسليم.

وأكد قاسم أن الحركة ستقدم عملية تسليم محترمة تعكس مرونة في إدارتها الداخلية، وتهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني، ونزع أي ذرائع قد تستخدم لعرقلة جهود الإعمار والإغاثة في قطاع غزة.

يشار إلى أن الهدف الشامل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إنهاء الحرب بشكل دائم بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إضافة إلى إعادة إعمار القطاع، الذي لحق به الدمار إلى حد كبير على مدى عامين من الحرب.

وأول أمس الثلاثاء ،قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لن يكون هناك إعادة إعمار لقطاع غزة إلا بعد نزع سلاح المنطقة وتدمير الأنفاق التي أنشأتها حماس.