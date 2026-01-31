تعطل حركة القطارات على خط حديدي بشمال ألمانيا بسبب تراكم الثلوج

بسبب تراكمات كثيفة من الثلوج بفعل الرياح، شهدت حركة القطارات بين مدينة براونشفايج ومنطقة هارتس شمالي ألمانيا اضطرابًا كبيرًا بسبب تراكم الثلوج.

وأفادت شركة السكك الحديدية "إيريكس"، مساء اليوم السبت، بأنه لا يمكن حاليًا ضمان تشغيل حركة القطارات بشكل منتظم على خط براونشفايج – فييننبورج – جوسلار / باد هارتسبورج.

وأوضحت الشركة ،أن ذلك أدى إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات وحدوث تأخيرات كبيرة جدًا في بعض الحالات، فيما تعمل بعض الخطوط بشكل غير منتظم.

وتم توفير خدمة حافلات بديلة للطوارئ، إلا أنها تعمل بدون جدول زمني ثابت وتوفر عددًا أقل من المقاعد مقارنة بالقطارات.

وأضافت الشركة، أنه لا توجد حتى الآن توقعات موثوقة بشأن تحسّن الوضع، نظرًا لعدم توفر آلة كاسحة الثلوج اللازمة حاليًا.

وقالت الشركة، إن من المتوقع استئناف التشغيل المنتظم للقطارات في منتصف نهار بعد الاثنين على أقرب تقدير.