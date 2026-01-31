قطر تدين انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة: تصعيد خطير يؤجج الأوضاع

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما أسفرت عنه من سقوط عدد من الشهداء والجرحى، في تصعيد خطير من شأنه تأجيج الأوضاع وتقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن استمرار هذه الانتهاكات يمثل تهديدًا مباشرًا للمسار السياسي القائم، ويعيق الجهود المبذولة لتهيئة بيئة ملائمة أكثر أمنًا واستقرارًا للفلسطينيين المنكوبين في القطاع.

وشددت على ضرورة التزام إسرائيل الكامل باتفاق وقف إطلاق النار لإنجاح المرحلة الثانية من خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2803).

كما دعت جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الجارية، وتهيئة الظروف المناسبة للشروع في مرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت مصر بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، تؤكد مصر أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وتناشد مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.