ضبط سيدة تدير ناد صحي لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت مباحث الآداب القبض على سيدة تدير ناد صحي "بدون ترخيص" لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إدارة سيدة "لها معلومات جنائية" ناد صحي "بدون ترخيص" كائن بمنطقة أول المنتزه بالإسكندرية واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

تم استهداف النادي وأمكن ضبط المذكورة وبصحبتها (سيدتين، أحد الأشخاص)، وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.