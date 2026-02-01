مقتل 12 عامل مناجم في ضربة روسية بأوكرانيا

أفادت أكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا بمقتل 12 عامل مناجم جراء ضربة بطائرة بدون طيار (درون) روسية في شرق البلاد، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وقالت شركة "دي تي إي كيه" (DTEK) إن حافلة كانت تقل عمالا بعد انتهاء نوبة عملهم في إقليم دنيبروبتروفسك استُهدفت في هجوم وقع اليوم الأحد، ما أسفر أيضا عن إصابة سبعة أشخاص على الأقل.

وفي وقت سابق، قُتل شخصان آخران على الأقل وأُصيب تسعة في هجمات روسية منفصلة وقعت أمس واليوم الأحد. ومن بين الضحايا ستة أشخاص أُصيبوا عندما ضربت طائرة بدون طيار مستشفى للولادة في مدينة زابوريجيا. وكانت امرأتان من المصابات في حالة ولادة وقت وقوع الضربة.

ووصف رئيس الإدارة الإقليمية في زابوريجيا، إيفان فيدوروف، الهجوم في منشور عبر تطبيق "تليجرام" بأنه دليل إضافي على "حرب موجهة ضد الحياة". وشارك مقطع فيديو يُظهر تصاعد الدخان من نوافذ محطمة، إلى جانب صور لزجاج مهشم وبقايا محترقة متناثرة داخل غرف المستشفى.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها إن الهجوم يُظهر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل شن "حرب ضد المدنيين تتعارض مع جهود السلام".

وأفاد فيدوروف لاحقا بإصابة ثلاثة أشخاص في ضربة منفصلة استهدفت منطقة سكنية.

وبعد الهجوم الذي استهدف حافلة شركة "دي تي إي كيه" في مدينة تيرينيفكا، أعلنت الشركة في البداية مقتل 15 عامل مناجم، لكنها عادت لاحقا وخفضت حصيلة القتلى إلى ما لا يقل عن 12.

وكانت موسكو قد أطلقت في يناير موجة من الهجمات المركزة على شبكة الكهرباء الأوكرانية، ما أثر على إمدادات التدفئة والطاقة خلال شتاء شديد البرودة، مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال يوم الخميس الماضي إن بوتين وافق على وقف الهجمات بسبب البرد، إلا أن الكرملين أعلن لاحقا أن هذا التوقف سينتهي يوم الأحد.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجولة الثانية من المحادثات الثلاثية لإنهاء القتال، بعد ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، ستبدأ يوم الأربعاء بدلا من الأحد كما كان مقررا. ولم يذكر سبب التأجيل، مشيرا إلى أن المحادثات بين المسئولين الروس والأوكرانيين والأميركيين ستُعقد في أبوظبي.