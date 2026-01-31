ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 32 شهيدا

ارتفع إلى 32 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، عدد الشهداء الفلسطينيين جراء غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الغارات الإسرائيليةَ استهدفت شققا سكنية ومركز شرطة الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، بحسب وكالة معا.

ومساء اليوم استشهد فلسطيني وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جباليا.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة بأن شهداء الغارات الإسرائيلية بينهم 6 من عناصر الشرطة، بينما أصيب 15 آخرين.

وأدان البيان ارتكاب الاحتلال مجزرة مركز شرطة الشيخ رضوان استخفاف باتفاق وقف إطلاق النار والوسطاء وتحدّ للمجتمع الدولي.

في جنوب القطاع، أطلقت قوت الاحتلال صاروخين على مبنى إدارة مخيم غيث في المواصي غربي خان يونس، وهو ما أدى إلى اندلاع حرائق في المخيم جراء هذا القصف.

كما استشهد 7 فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين في منطقة أصداء غربي خان يونس.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات على حيي الشيخ رضوان والنصر في مدينة غزة، استهدفت مبان ومنازل، وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال