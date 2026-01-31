قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الأيام المقبلة ستكشف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بين الجانبين.

وفي مقابلة مع شبكة Fox News، أوضح ترامب: «إيران تتحدث معنا، وسنرى إن كنا نستطيع فعل شيء، وإلا سنرى ماذا سيحدث»، ملمحًا إلى احتمالات تصعيد في حال فشل المسار الدبلوماسي، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأميركي منتقدًا التجارب السابقة: «في آخر مرة كنا نتفاوض معهم اضطررنا لتدمير منشآتهم النووية، ولم ينجح الأمر».

يأتي هذا في وقت تحدث فيه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني عن وجود «تقدم» نحو إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن، رغم التهديدات الأمريكية المتكررة باللجوء إلى الخيار العسكري.

وكتب لاريجاني، السبت، في منشور على منصة إكس: «خلافًا للأجواء المصطنعة التي تخلقها وسائل الإعلام، فإن بلورة إطار للمفاوضات في تقدم»، في إشارة إلى مسار تفاوضي يجري العمل عليه بعيدًا عن التصعيد الإعلامي.