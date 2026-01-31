الرئيس الإيراني يشيد بدور مصر الإقليمي ويؤكد تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين



أعرب مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عن شكره وتقديره البالغ للدور الإيجابي الذي تضطلع به مصر في تجنّب التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التشاور والتنسيق السياسي مع مصر بما يخدم دعم الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك خلال تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول تطوّرات الملف النووي الإيراني، حيث أعرب الرئيس عن بالغ قلق مصر إزاء تصاعد التوتر في المنطقة، مؤكدًا ضرورة تجنّب التصعيد ورفض الحلول العسكرية، ومشددًا على أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد والأمثل لتسوية الأزمة، بما يضمن تجنيب منطقة الشرق الأوسط مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد استمرار مصر في بذل جهودها الحثيثة الرامية إلى عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات، وصولًا إلى تسوية سلمية وشاملة للملف النووي الإيراني، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي، وهو الأمر الذي أكد الرئيس أهميته للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما الثنائي على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، أعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى إعلاء الأطراف المعنية لقيمة الحوار، من أجل تجاوز الخلافات والتوصل إلى تسوية شاملة، مشددًا على دعم مصر كافة الجهود المبذولة في هذا الإطار.