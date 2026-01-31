ألمانيا: آلاف يتظاهرون في مدينة بون تأييدا للأكراد في سوريا

تدفق آلاف الأشخاص في مدينة بون غربي ألمانيا، مساء اليوم السبت، للمشاركة في مظاهرة على خلفية الأوضاع في شمال سوريا.

وبحسب متحدث باسم الشرطة، تجمع في حديقة "هوفجارتن" في العاصمة الألمانية القديمة ما يقارب 15 ألف متظاهر في ذروة الحدث، للمشاركة في وقفة مؤيدة للأكراد تحت شعار "الوضع في سوريا".

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنها نشرت عدة مئات من عناصرها في المكان "لمرافقة التجمع وتأمينه"، مؤكدة أن "المظاهرة سارت بدون أي اضطرابات تُذكر".

يشار إلى أن القوات الحكومية السورية خاضت معارك في شمال وشرق سوريا خلال الأسابيع الماضية معارك ضد ما يعرف بـ "قوات سوريا الديمقراطية" قسد والتي يقودها الأكراد من أجل بسط نفوذ الدولة السورية وسيطرتها على أنحاء البلاد.

ومؤخرًا، توصلت قوات قسد والحكومة الانتقالية إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.