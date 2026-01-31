خفر السواحل الأمريكي يعلق عمليات البحث عن ناجين من سفينة صيد غرقت قبالة سواحل ماساتشوستس

علق خفر السواحل، عمليات البحث عن ناجين على متن سفينة صيد تعرضت للغرق قبالة سواحل ولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وأطلق خفر السواحل، مهمة بحث وإنقاذ في وقت مبكر أمس الجمعة بعد تلقي بلاغ استغاثة من قارب الصيد "ليلي جين" البالغ طوله 72 قدما، على بعد حوالي 25 ميلاً قبالة "كيب آن".

وحددت الفرق موقع حطام بالقرب من المنطقة التي أُرسل منها البلاغ، بالإضافة إلى العثور على جثة في المياه.

وقال خفر السواحل، إنه واصل حتى مساء أمس الجمعة ، عمليات البحث والإنقاذ عن قارب الصيد المخصص لصيد الأسماك القاعية مثل القد والحدوق والبولاك.