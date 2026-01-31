مسئول إيراني: انفجار ميناء بندر عباس سببه تسرب غاز

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت وكالة مهر للأنباء شبه الرسمية عن رئيس إدارة الإطفاء المحلية قوله إن تسربًا للغاز تسبب في انفجار مبنى داخل ميناء بندر عباس جنوب إيران، اليوم السبت.

وأسفر الانفجار عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجار في ميناء بندر عباس جنوب البلاد، دون الكشف في حينه عن أسباب واضحة.

وفي سياق متصل، نفت وكالة تسنيم للأنباء، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صحة تقارير متداولة بشأن مقتل قائد القوة البحرية في الحرس، علي رضا تنكسيري.

يأتي ذلك في وقت زعم فيه مسؤولون عسكريون أمريكيون رفيعو المستوى أن الرئيس دونالد ترامب قد يأذن بشن هجوم على إيران غدًا الأحد.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Drop Site News الإخباري المستقل، فإن الهجمات قد تبدأ غدًا، حال قررت الولايات المتحدة تنفيذ هذه الخطوة.