أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: المفاوضات مع أمريكا تشهد تقدّما

كشف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، مساء السبت، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة تشهد تقدّمًا واضحًا، رغم ما وصفه بـ«التهويل الإعلامي المصطنع للحرب».

وقال لاريجاني، في تغريدة عبر منصة «إكس»، إن المفاوضات «على عكس التهويل الذي تصنعه الحرب الإعلامية المصطنعة، فإن تشكّل إطار هيكلي لها يشهد تقدّمًا».

وجاء تصريح لاريجاني في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، بعد ساعات من تحذيرات إيرانية من أن السفارات الأمريكية في السعودية وقطر والإمارات قد تصبح أهدافًا للرد في حال شنّت الولايات المتحدة هجومًا على إيران، وفق ما نقله موقع «الشرق» الإخباري.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة «اطلاعات» الإيرانية، في وقت سابق السبت، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسم خيار المواجهة العسكرية مع إيران، لكنه لا يرغب في اتساع نطاق الحرب ليشمل كامل المنطقة.

من جانبه، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن وجود قنوات تواصل غير مباشرة مع الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة، مؤكدًا في الوقت نفسه انفتاح بلاده على أي مسار تفاوضي يقوم على الندية والاحترام المتبادل.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أشار عراقجي إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر 2025، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تقيّد نطاق تطوير برنامجها النووي.