مبعوث الرئيس الروسي يعود إلى أمريكا قبيل محادثات السلام في أبوظبي

عاد مبعوث الرئيس الروسي كيريل دميترييف، إلى أمريكا قبيل جولة جديدة من محادثات السلام المتعلقة بالأزمة الأوكرانية - الروسية، والمزمع عقدها غدا الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب دميترييف، على منصة "إنستجرام" اليوم السبت: "عُدت إلى ميامي"، مُذيلاً منشوره بإيموجي (حمامة السلام)، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة الزيارة.

وكان دميترييف، قد أجرى في لقاءات سابقة مفاوضات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وتهدف محادثات أبوظبي، التي استؤنفت مطلع الأسبوع الماضي بعد توقف طويل، إلى استكشاف سبل ممكنة لإنهاء الحرب.

ورغم وصف طرفي النزاع للمناقشات بأنها بناءة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة سلام حتى الآن.

ولا تزال نقطة الخلاف الجوهرية تتمثل في المطالب الروسية بانسحاب كييف من أجزاء في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، وهذه المطالب تتركز بشكل أساسي على مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك.