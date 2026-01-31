أصوات انفجارات في مدن إيرانية والسلطات توضح الأسباب

سُمعت، اليوم السبت، أصوات انفجارات في عدد من المدن الإيرانية، من بينها مدينة قصر شيرين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد على الحدود مع العراق، إضافة إلى مدن خرمشهر وعبادان والأهواز في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، أعلن عمدة قصر شيرين، محمد شفيعي، أن الانفجارات التي سُمعت في قصر شيرين كانت مرتبطة بتدريب عسكري.

وأضاف: «هذا الصوت مرتبط بالمناورات العسكرية التي جرت من الساعة التاسعة إلى الحادية عشرة من صباح اليوم كما هو مُخطط لها، وقد انتهت الآن».

وذكر أنه «على الرغم من أن هذه المناورات لم تُجرَ داخل المدينة، بل في قواعد الجيش الخاصة، إلا أن صوتها سُمع من قِبل السكان نظراً لصغر مساحة المنطقة».

وأكد عمدة قصر شيرين أنه لا داعي للقلق وأن الوضع طبيعي تمامًا، ونصح السكان بتجنب الالتفات إلى الشائعات في مثل هذه الظروف، ومتابعة الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

من جانبها، نقلت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية الرسمية عن نائب محافظ خوزستان وحاكم مدينة خرمشهر، شاهين هاشمي، قوله إن الأصوات القوية التي سُمعت منذ صباح اليوم، تعود إلى تفجير بقايا ومخلفات حربية في منطقة شلمجه، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق.

وأوضح هاشمي أن السلطات العراقية تقوم بعمليات تطهير للشريط الحدودي من الذخائر ومخلفات الحرب، وأن الأصوات التي سمعت في مدينتي عبادان وخرمشهر ناجمة عن هذه العمليات.

وفي حادث آخر، ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن 4 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار نجم عن تسرب للغاز بمدينة الأهواز جنوب غرب البلاد.

وقال رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إن الانفجار وقع في مبنى سكني بحي «كيانشهر». وأضاف أن فرق الإطفاء والإسعاف هرعت إلى الموقع فور وقوع الحادث لبدء عمليات الإغاثة.

وأوضح المسئول أن «عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة بحذر، وستتواصل حتى التأكد من العثور على جميع الأشخاص المحتمل وجودهم تحت الأنقاض».

يأتي ذلك فيما أعلن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان، مهرداد حسن ‌زاده، عن ارتفاع عدد المصابين جراء حادث انفجار في مجمع سكني بمدينة بندر عباس إلى 14 شخصًا، مشيرًا إلى وفاة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات في هذا الحادث.

وأفاد مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزكان، بأن سبب وقوع الحادث لا يزال قيد التحقيق، موضحًا أنه «سيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا من قبل الجهات الرسمية».

وطالب المواطنين بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط لمتابعة الأخبار والمعلومات التكميلية.

وفي وقت سابق، نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور تُظهر تصاعد أعمدة دخان في مدينة پرند بقضاء رباط كريم جنوب غرب طهران.

ونفى محافظ القضاء رضا أغا عليخاني، صحة الشائعات المتداولة بشأن سماع أصوات انفجارات، مؤكداً أنه لم يقع أي حادث أمني أو عسكري في المنطقة، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية.

وأعلنت السلطات المحلية في مدينة پرند أن الدخان الذي شوهد في بعض مناطق القضاء لا يعود إلى أي حادث أمني، موضحة أنه ناتج عن حريق محدود في القصب والنباتات القريبة من «نهر شور».

وأكدت السلطات أن مثل هذه الحرائق تُعد ظاهرة طبيعية في المنطقة، وتقع من حين إلى آخر، لا سيما في ظل وجود صيادين غير مرخصين يقومون بإشعال النيران أثناء صيد الطيور.