انقطاع واسع النطاق للكهرباء في كييف ومولدوفا بسبب خلل تقني في خطوط الطاقة

قالت السلطات الأوكرانية، إن انقطاعات طارئة للكهرباء اجتاحت عدة مدن أوكرانية وكذلك دولة مولدوفا المجاورة اليوم السبت، وذلك رغم تعهد الكرملين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الضربات على كييف، في وقت تواجه فيه أوكرانيا واحدا من أقسى فصول الشتاء منذ سنوات.

وأوضح وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال، أن الانقطاعات نجمت عن خلل تقني أصاب خطوط الكهرباء التي تربط بين أوكرانيا ومولدوفا.

وقال إن هذا العطل "تسبب في انقطاع متسلسل داخل شبكة الكهرباء الأوكرانية"، ما أدى إلى تشغيل أنظمة الحماية الآلية.

وأبلغ عن انقطاعات للتيار الكهربائي في كييف، وكذلك في منطقتي جيتومير وخاركيف في وسط البلاد وشمالها الشرقي على التوالي.

وأفاد مسئولون، بأن الانقطاع أدى إلى توقف إمدادات المياه عن العاصمة الأوكرانية، في حين توقفت شبكة مترو الأنفاق في المدينة مؤقتا بسبب انخفاض الجهد الكهربائي على الشبكة.

وشهدت مولدوفا انقطاعات واسعة للكهرباء، بما في ذلك في العاصمة كيشيناو، بحسب ما أعلن مسؤولون هناك.

وقال وزير الطاقة المولدوفي دورين جونجييتو في منشور على فيسبوك: "بسبب فقدان خطوط الكهرباء على أراضي أوكرانيا، تم تفعيل نظام الحماية الآلي، ما أدى إلى فصل إمدادات الكهرباء".

وأضاف: "أحث السكان على التزام الهدوء إلى أن تتم إعادة التيار الكهربائي".