رئيس البرلمان العربي: ما يحدث في غزة جرائم تستوجب محاسبة دولية فورية

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الخروقات التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين ونسف المنازل والمربعات السكنية، في تصعيد قال إنه أسفر منذ فجر اليوم عن استشهاد أكثر من 28 فلسطينيًا.

وأكد اليماحي أن هذه الخروقات تمثل تقويضًا كاملًا لأي التزام بالتهدئة واستخفافًا بجهود الوسطاء، وضربًا بالاتفاقات والتفاهمات الدولية عرض الحائط، مشددًا على أن إسرائيل تسعى إلى فرض وقائع عسكرية وأمنية جديدة بالقوة والتهرب من استحقاقات تنفيذ الاتفاق، خاصة ما يتعلق بمراحله اللاحقة.

وأوضح أن ما يجري في قطاع غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاسبة فورية، محذرًا من أن استمرار هذا النهج يقوض فرص الاستقرار ويهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

وحمّل رئيس البرلمان العربي إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد، كما حمّل المجتمع الدولي مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار المجازر، مطالبًا المجتمع الدولي، و**مجلس الأمن الدولي** على وجه الخصوص، بالتحرك العاجل لإلزام إسرائيل بالتنفيذ الفوري والكامل لاتفاق وقف إطلاق النار دون انتقائية أو مماطلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية على مختلف المستويات لكشف الانتهاكات ودعم صمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.