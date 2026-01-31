الكويت ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

رحبت الكويت، بما تضمنه البيان الصادر عن الحكومة السورية في شأن التوصل لاتفاقٍ شامل لوقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان صحفي اليوم السبت، عن أملها بأن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سوريا نحو إرساء السلام والأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعزز وحدته الوطنية، وتُجدد في الوقت ذاته دعم دولة الكويت التام لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة السورية لصون سيادة سوريا على كافة أراضيها، والحفاظ على سلامتها ووحدتها.

وثمنت تجاوب كل الأطراف السورية المعنية مع المساعي والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية، في سياق التهدئة، والتي أثمرت عن التوصل لهذا الإتفاق الشامل ما بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).