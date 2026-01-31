أكد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اكتمال البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات، وتضاعف الشراكة الدولية لها، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وترسيخ ثقة العالم بدولة الإمارات العربية المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت.

وقال: "اطلعت اليوم على نتائج تقرير التجارة الخارجية، تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية لأول مرة في تاريخها تتعدى تريليون دولار (3.8 تريليون درهم) بزيادة 26.8% عن العام السابق.. وصادراتنا غير النفطية حسب تقرير جديد اطلعت عليه اليوم تتعدى 813 مليار درهم بنمو استثنائي 45.5% عن العام السابق".

وأضاف محمد بن راشد: "هذه الأرقام كانت مستهدفات أعلنا قبل ثلاث سنوات أننا سنصلها بحلول 2031، تم تحقيق 95% منها قبل موعدها بخمس سنوات، بيئتنا الاستثمارية اكتملت، وشراكاتنا الدولية تضاعفت وشراكاتنا مع القطاع الخاص تعززت".

وأضاف: "نهنئ جميع فرقنا الوطنية... ورسالتنا لهم: مضاعفة العمل ... وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مستقبل اقتصادي أفضل".

وتفصيلا، سجلت التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليون درهم (1.03 تريليون دولار) بنمو 27% مقارنة مع 2024 وبارتفاع 44.3% مقارنة مع 2023، وكذلك بنمو 65% و97.4% مقارنة مع عامي 2022 و2021 على التوالي، واقتربت من ضعف الرقم المسجل في 2021.

وفي الربع الأخير من 2025، سجلت تجارة الإمارات غير النفطية 1.1 تريليون درهم، لأول مرة في تاريخها، بنمو 33.1%، مدعومة بنمو قياسي في الصادرات غير النفطية التي بلغت 234.4 مليار درهم خلال ذات الفترة، بزيادة 53.2% مقارنة مع الربع المقابل من 2024 وبارتفاع 12% مقارنة مع الربع الثالث من 2025.