 قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية
السبت 31 يناير 2026 8:20 م القاهرة
قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية

الدوحة - (د ب أ)
نشر في: السبت 31 يناير 2026 - 7:00 م | آخر تحديث: السبت 31 يناير 2026 - 7:00 م

 

رحبت دولة قطر، بإعلان الحكومة السورية التوصل لاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، مثنية على الجهود الفعالة للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة التي أسهمت في التوصل للاتفاق.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، عن تطلع دولة قطر إلى أن يسهم الاتفاق في توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وجددت التأكيد أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلّب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبّر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأشارت الوزارة، إلى دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا ووحدتها وتطلعات شعبها الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار.

