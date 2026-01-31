أكثر من 2600 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى خلال أسبوع

تعرض المسجد الأقصى المبارك، خلال الأسبوع الماضي، لسلسلة اقتحامات واسعة نفذتها جماعات ما يُعرف بـ“الهيكل” المزعوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب مصادر محلية، بلغ عدد المقتحمين المتطرفين أكثر من 2678 مستوطنًا، دخل معظمهم إلى باحات المسجد الأقصى تحت غطاء “السياحة”، حيث نظموا جولات استفزازية وأدّوا طقوسًا تلمودية في انتهاك صارخ لقدسية المكان، وفق وكالة شهاب.

وترافقت الاقتحامات مع تشديدات أمنية فرضتها قوات الاحتلال على أبواب المسجد ومحيطه، شملت التضييق على دخول المصلين، وإبعاد عدد من المرابطين، في محاولة لتأمين اقتحامات المستوطنين وفرض وقائع جديدة داخل الأقصى.

وتتواصل هذه الاعتداءات بشكل متكرر، وسط تحذيرات من خطورتها على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ودعوات متصاعدة للتحرك من أجل حماية المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة، في ظل تسارع سياسات التهويد والدعم الرسمي الذي تحظى به جماعات المستوطنين.