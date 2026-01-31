قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، إن الحصيلة الأولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة منذ منتصف ليل أمس بلغت 27 شهيدًا وأكثر من 50 مصابًا، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة TeN مساء السبت، أن القصف استهدف خيام نازحين في شمال وجنوب القطاع، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين حالتهم «خطيرة جدًا».

وأوضح أن المنظومة الصحية في غزة تعجز عن تقديم الرعاية الكافية للمصابين نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى عدم إدخال احتياجات القطاع الصحي من أجهزة وأدوية ومستهلكات طبية.

وأشار إلى أن عددًا من ذوي الإصابات الحرجة الذين يصلون إلى المستشفيات يفارقون الحياة بسبب نقص الإمكانيات اللازمة للعلاج، في ظل استمرار إغلاق المعابر، مضيفًا أن الكميات التي دخلت من الإمدادات الطبية «قليلة جدًا ولا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات».

وشدد المتحدث على أن المنظومة الصحية تعاني من «أزمة حقيقية» في الأدوية والمستلزمات، موضحًا أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى الآن وصل إلى المستشفيات أكثر من 500 شهيد و1400 جريح نتيجة خروقات متكررة.

ولفت إلى وجود أكثر من 20 ألف مريض ومصاب في غزة بحاجة للعلاج في الخارج، مشيرًا إلى أن أكثر من 1200 منهم توفوا خلال العامين الماضيين.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا باستشهاد ما لا يقل عن 28 فلسطينيًا منذ فجر السبت جراء قصف استهدف خيام نازحين في قطاع غزة وخان يونس، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وسط توقعات بارتفاع العدد. وأضافت أن الغارات استهدفت شققًا سكنية وخيامًا ومراكز إيواء ومركز شرطة.