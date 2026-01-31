المستشار الألماني يزور السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

يصل المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إلى السعودية خلال الأسبوع الحالي في زيارة رسمية إلى المملكة يلتقي خلالها مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي الزيارة الأولى للمستشار الألماني إلى المملكة ضمن جولة له في المنطقة تشمل قطر والإمارات، وستكون خلال الفترة من الرابع إلى السادس من فبراير.

وكان متحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن جدول أعمال المستشار الألماني خلال الزيارة يتضمن استثمارات دول الخليج في الاقتصاد الألماني وكذلك الجهود الرامية إلى تنويع إمدادات الطاقة، مضيفا أن برلين تأمل "في زيادة النشاط الاستثماري".

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الألماني خلال الزيارة مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز للبحث في آخر تطورات الأوضاع في المنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً التجارية، وفقاً لمصدر في الرياض.

وتعد ألمانيا، شريكا تجاريا مهما للسعودية، التي يعتمد ازدهارها تقليدياً على النفط، بينما تسعى القيادة هناك إلى تطوير قطاعات اقتصادية أخرى.

وتهدف المملكة، من بين أمور أخرى، إلى أن تصبح مُصدِّراً مهماً للهيدروجين وموقعاً سياحياً.

وتعتبر ألمانيا، شريكا تجاريا بارزا للسعودية، لا سيما في مجالات صناعة الآلات والصناعات الكيماوية وصناعة السيارات، إضافةً إلى التقنيات الرقمية والمنشآت الصناعية.

وكان وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر، زار السعودية الأسبوع الماضي.

وتسعى الحكومة الألمانية، في ظل النهج غير المتوقع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تعزيز علاقاتها مع شركاء آخرين.