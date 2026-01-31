ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم، مجازر متواصلة في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد ما يزيد عن 30 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 60 آخرين، مُعيدًا مشاهد المأساة والمعاناة التي توقفت جزئيًا بعد وقف إطلاق النار الهش في 11 أكتوبر الماضي.

ونشر المركز الفلسطيني للإعلام، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صورة لألعاب وحقائب مدرسية متناثرة، وأطفال تحوّلوا إلى أشلاء بعد غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في مدينة غزة، أثناء نومهم داخل منازلهم.

إيش أقول لأهلي

وأظهر مقطع فيديو نشرته شبكة «قدس» الإخبارية شابًا فلسطينيًا فُجع بارتقاء شقيقه في قصف الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أدى قصف الاحتلال إلى استشهاد 5 ضباط وإصابة 15 آخرين من ضباط وعناصر الشرطة، بالإضافة إلى عدد من المواطنين المراجعين داخل مقر الشرطة والنازحين المحيطين به.

وظهر المواطن الفلسطيني في حالة من الصدمة، وقال وهو يبكي: «استشهد محمود، إيش أقول لأهلي، إيش أقول لهم.. إيش أقول لأبي».

"استشهد محمود شو أقول لأهلي"..

شاب يفجع بارتقاء شقيقه في قصف الاحتلال مركز شرطة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/Nkyc98g0oL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2026

فدا فلسطين والقدس

ومن هول صدمتها، أعربت أم فلسطينية بالزغاريد عن سعادتها باستشهاد نجلها الثاني جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة.

وحاول الأشخاص المحيطون بها التهدئة من روعها، لكن الأم أكدت أنها ترضى بقضاء الله بعد استشهاد ابنها الثاني.

وقالت: «أنا أم شهداء، أنا راضية والله العظيم، راضية الحمد لله، كله فدا فلسطين والقدس، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها».

وقبل قليل، أفادت مصادر طبية باستشهاد مواطن وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في بلدة جباليا، ما يرفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأخيرة إلى 31 شهيدا، من بينهم 7 شهداء ارتقوا جنوب القطاع و24 شهيدا ارتقوا شمال القطاع.

"فدا فلسطين والقدس، الحمدلله"..



أم فلسطينية تودع نجلها الثاني شهيداً؛ جراء قصف الاحتلال على قطاع غزة. pic.twitter.com/vMLn96QDtV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 31, 2026

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت سلسلة غارات على حيي الشيخ رضوان والنصر في مدينة غزة، استهدفت مبان ومنازل، وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس، جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

من جانبها، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 25 فلسطينيا، بما يؤجج الأوضاع ويقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة واستعادة الاستقرار، في وقت تتكاتف فيه الأطراف الإقليمية والدولية نحو إنجاح المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء السبت، تؤكد مصر أن الانتهاكات المتكررة تمثل تهديدا مباشرا للمسار السياسي، وتعرقل الجهود المبذولة لتهيئة المناخ الملائم للانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا في قطاع غزة على الصعيدين الأمني والإنساني.

وتناشد مصر جميع الأطراف الالتزام الكامل بمسئولياتها في هذه المرحلة الدقيقة، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس بما يسهم في الحفاظ على وقف إطلاق النار واستدامته، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض المسار القائم، وتهيئة الظروف المواتية للمضي قدما نحو بدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة الإعمار.